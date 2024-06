Pilar Llori se queda sin palabras al escuchar lo que Julen Muñoz sintió por Mariona: "¿Te podría volver a pasar?"

Las cinco señales de mitele PLUS: ¡no te pierdas nada de 'Los vecinos de la casa de al lado'!

Pilar Llori se sincera ante Julen Muñoz y le pregunta sobre Mariona y lo que sintió por ella tras salir de 'La isla de las tentaciones'

Julen, sobre Mariona: "Nunca me había pasado, nunca. Conectar como allí conecté en ese momento con ella"

Pilar Llori y Julen Muñoz continúan teniendo conversaciones bastante intensas dentro de 'Los vecinos de la casa de al lado'. Los concursantes están cada vez más unidos, se quedan hasta las tantas conociendo los secretos del otro y ahora, a media tarde, cuando nadie les veía, la participante preguntó al chico sobre su relación con Mariona y su paso por 'La isla de las tentaciones'.

Julen se encontraba encerrado en la jaula del jardín cuando vio aparecer a Pilar y le preguntó de forma directa: "Sé que fuera me has estado 'stalkeando', ¿a que sí? ¿Qué has visto? ¿Qué te ha parecido mi paso por la isla, a ver?". Al escuchar las preguntas, Llori responde: "Pues claro, un poquito, la verdad". Tras esto, la chica comenta: "Veo que te llevas muy bien con la que tentaste, con Mariona, super bien, estabas super pendiente...".

Al concursante se le escapa una sonrisa al ver los 'mini celos' de Pilar Llori y responde: "Sí, claro. Hombre, la verdad es que soy atento... al final, para no molestar y nada, tuve que quedar por otro lado". Comenta sobre la relación de Mariona con su pareja. Tras esto, Julen Muñoz confiesa: "La lie el último día, que me fui con Zaira y tal, para no mover más la marrana...". Pilar, que escuchaba atentamente, le dice: "Sí, sí. Eso lo vi".

Julen Muñoz se muestra cada vez con más confianza y le explica que su paso por 'La isla de las tentaciones' "fue una experiencia bonita, pero dura. Quieras o no, vas a allí a hacer algo, es un cambio de vida, conocer alguien nuevo. Al final es eso, pasas mucho tiempo con la persona". Pilar Llori continúa insisitiendo al chico: "Pero ibas a encontrar el amor, ¿no? ¿No lo encontraste?".

"No, estuve muy a gusto, muy bien, Mariona es una persona diferente. Pero al final chocábamos mucho, eramos personalidades diferentes... Eso no se vio", sentencia el concursante. A Pilar le pilla por sorpresa esta respuesta sobre Mariona y comenta: "¿Discutíais? Es que eso no se vio". A lo que Julen reitera: "Sí... y, bueno, aquí mucho más".