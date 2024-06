El zasca de Pilar Llori a Julen Muñoz: "Creo que no está enamorado de su novia"

Esto ha dicho Pilar Llori sobre la situación amorosa actual de Julen Muñoz: "En todo momento me ha sido claro..."

Suso da la cara por Julen Muñoz: "¿Pero no se puede estar enamorado y en ciertos momentos estar confuso?"

Después del aluvión de críticas que está recibiendo Julen Muñoz tras sus acercamientos con Pilar teniendo novia, por si fuera poco, Pilar le iba a dar un tremendo zasca en la gala del reality exclusivo de mitele PLUS. Cristina Boscá se dirigía a ella después del bajón que le había dado a Julen Muñoz por todo lo que se estaba diciendo de él, tachándole de manipulador y de que no siente por su novia.

"¿Cómo te sientes tú ante lo que acabas de escuchar?", le preguntaba la presentadora a la exconcusante de 'GH DÚO'". "Me da pena, porque jolín. También tiene que ser muy complicado... Todas las personas tienen sus tiempos", señalaba Pilar, para posteriormente asegurar lo siguiente: "No creo que él esté enamorado de su novia. Se lo he dicho ya cincuenta veces".

Pilar Llori da la cara por Julen Muñoz

Tras este zasca (instantes antes Julen había apuntado que sí lo estaba), argumentaba por qué lo piensa: "Cuando se está enamorado, a lo mejor no... pero que esté confundido, a lo mejor sí. Pero él a mí en todo momento me ha sido claro... creo que no ha mentido ni ha dicho: 'No me gusta'. Se siente agobiado...". Una Pilar que daba la cara por Julen Muñoz.