Álvaro Boix, muy ilusionado con volver a ver a Lucía Sánchez: "Con su ausencia me dan más ganas de verla"

La pareja ahora tiene que vivir separada, pero Lucía ha comunicado que le sigue esperando y que aguantará hasta el final del reality con tal de volver a estar con Álvaro Boix . Estas palabras de Lucía a través de las redes sociales no le han llegado a Álvaro, pero el vecino seguro que confía en ella hasta que salga del reality.

El último episodio de esta relación se ha vivido hace muy poco, en donde Álvaro ha confesado que debido al embarazo de Lucía con Isaac, 'El Lobo', su relación se rompió en el pasado justo cuando estaban comenzando a conocerse. La pareja quedó separada y no pudieron empezar nada serio.

Álvaro piensa que es mejor que Lucía no esté dentro porque así la echa de menos: "Creo que ha sido una sabia decisión que Lucía no estuviese aquí porque yo quería que estuviese aquí para seguir conociéndola y para que todos veáis como va. Al final creo que con su ausencia me dan más ganas de verla y de ver qué pasa fuera con ella".