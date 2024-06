La reacción de Pilar Llori al volver a escuchar a Luitingo: "No sabéis la sensación que me da"

Pilar Llori estaba en la cocina y cuando ha oído el título de la película se ha quedado boquiabierta : "¡Ah! Ya lo he visto". En ese momento ha ido hasta donde estaban Álvaro y Álex y ha empezado a susurrar en voz baja algo que no se le ha entendido, pero se ha podido comprobar que estaba criticando algo de la música y la película.

En mitad de la cinta, a vuelto a sonar otra canción de Luitingo y Pilar no ha podido evitar taparse los oídos y criticarle: "De verdad, no sabéis la sensación que me da escucharle. Es un canteo, de mal..." Los otros dos vecinos han escuchado atentamente la sintonía y a Álvaro Boix no le ha parecido tan mala: "Pues no está mal la canción, ¿no?" Álex le ha dado la razón asintiendo con la cabeza.