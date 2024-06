Miriam Saavedra: "Julen ya me comentó que había tenido percances de salud mental"

Julen de la Guerra se marchó a la terraza a llorar y su compañero Julen Muñoz salió a por él para consolarle : "Relájate, relájate, no pasa nada". Pese a no saber el motivo por el que lloraba, lo anima diciéndole lo que piensa de él: "Ojalá toda la gente que tenga en mi vida sea como tú, eres muy grande, eres leal, sincero, buena persona, eres empático... no tienes un fallo".

Poco después el concursante decidía confesarles a sus compañeros lo que realmente le pasaba: "Antes de entrar aquí, os dije a algunos que estuve tres meses mal conmigo... pues no han sido tres meses, han sido dos años", confiesa mientras se le rompe la voz y se le caen las lágrimas. Tras esto, Julen de la Guerra añade: "No sentirme yo, no quererme yo, cada uno de vosotros, desde el primero que fue Álex hasta el último que es Omar, inconscientemente me habéis hecho volver a creerme lo que soy", dijo.