Julen de la Guerra se sincera entre lágrimas sobre su salud mental: "Han sido dos años..."

Los concursantes votan como 'Presidente' a Julen de la Guerra y éste rompe a llorar desconsoladamente en la terraza

Julen de la Guerra confiesa sus problemas de autoestima: "Llevo dos años de no sentirme yo, no quererme yo..."

Julen de la Guerra se ha derrumbado en 'Los vecinos de la casa de al lado' y ha confesado el problema de autoestima que lleva arrastrándo desde hace varios años. Todo se produce en el momento en el que sus compañeros lo proclaman 'Presidente' de la comunidad y el concursante, que no lo podía creer de la alegría, rompe a llorar desconsoladamente y desvela el problema que le ha consumido día tras día.

Julen Muñoz estaba pendiente de su compañero, sabía que algo no andaba bien y cuando Julen de la Guerra se marchó a la terraza a llorar, decidió acompañarlo para saber qué pasaba. Al llegar allí, el chico estaba totalmente hundido sentado en la silla y Julen Muñoz le acerca papel para secarse las lágrimas mientras le dice: "Relájate, relájate, no pasa nada". Pese a no saber el motivo por el que lloraba, lo anima diciéndole lo que piensa de él: "Ojalá toda la gente que tenga en mi vida sea como tú, eres muy grande, eres leal, sincero, buena persona, eres empático... no tienes un fallo".

El concursante parecía estar más calmado y al ver la preocupación de Julen Muñoz, le dice: "Tranquilo, si lo que me pasa es bueno". Al decir esto, entre los dos deciden calmarse, ponerse de pie y entrar a la casa para continuar con la convivencia. Sin embargo, Julen de la Guerra decide quitarse la mochila de presión que lleva encima y confesarlo públicamente ante sus compañeros: "Voy a ir a decirles una cosa". A lo que Muñoz asiente y se mete dentro del apartamento.

Julen, entre lágrimas desconsoladas, confiesa el problema de autoestima que sufre

Julen de la Guerra entra en el apartamento mientras todos sus compañeros estaban de risas y bromeando entre ellos. Al entrar, con los ojos totalmente llorosos, Julen dice en voz alta: "A ver, chavales, a ver si puedo...". Al verle la cara, se hace un silencio inmediato y le escuchan atentamente.

"Antes de entrar aquí, os dije a algunos que estuve tres meses mal conmigo... pues no han sido tres meses, han sido dos años", confiesa mientras se le rompe la voz y se le caen las lágrimas. Tras esto, Julen de la Guerra añade: "No sentirme yo, no quererme yo, cada uno de vosotros, desde el primero que fue Álex hasta el último que es Omar, inconscientemente me habéis hecho volver a creerme lo que soy".

"Cuando entré aquí, entré con mal pie con muchos, sobre todo con Álex...", dice mientras mira a los ojos a su compañero. Luego, avergonzado por lo que hizo y quitándole la mirada, se rompe: "Te quiero pedir disculpas, sé que te pudo doler lo que te dije, eres un tío que eres la hostia". Antes de que acabara la frase, Álex se levanta para darle un abrazo y un beso en la cara.

"Me habéis aportado que con pequeñas tonterías como esto de 'Presidente', pues me he tenido que salir, estoy sensible, os siento como una familia, no os voy a olvidar nunca y os estoy muy agradecido", termina diciendo mientras se seca las lágrimas de los ojos. Sus compañeros no tardan en reaccionar y se levantan rápidamente a abrazarlo, achucharlo y transmitirle todo el cariño que le tienen.