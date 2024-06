Álvaro Boix estalla tras el comentario de Lucía: "Claudia Martínez dice que no está contigo porque no quiso tras 'La isla de las tentaciones"

Las cinco señales de mitele PLUS: ¡no te pierdas nada del reality!

Claudia Martínez fue la protagonista en 'Los vecinos de la casa de al lado'. Durante la gala tuvo un enfrentamiento con Julen Muñoz y al terminar el programa Álvaro Boix confesó a Lucía Sánchez lo que realmente sintió por ella y qué pasó al salir de 'La isla de las tentaciones'.

Los concursantes repasaban las nominaciones en el 'Trastero'. Lucía Sánchez hacía un recuento hasta que llegan a la conclusión de todos los datos que ha recibido Julen Muñoz. Al decir el nombre de éste, la invitada recuerda lo que había pasado durante la gala: "Julen, qué pereza. Es que le dice Claudia: '¿Estás soltero o no?'. ¡Y salta contra mí! Pero si había sido Claudia, ¡la tiene tomada conmigo!".

Álvaro Boix, al escuchar el nombre de la chica con la que tuvo una relación en 'La isla de las tentaciones', dice: "Mira, yo no he querido contestar a Claudia, pero sinceramente no sé qué mierdas hace diciendo...". Antes de que acabe la frase, Lucía le corta: "No, lo que no sé es por qué tú nunca hablas nada, todo lo hablo yo y tú te quedas calladito".

"Lo que pasa es que lo hablas tú aquí, ¿tendrás que decir algo cuando se te dicen las cosas? Es que entonces quedo yo como una rerasada o una energúmena", continúa reprochando Lucía Sánchez. Al escuchar lo que dice ésta, Álvaro asiente con la cabeza: "Tienes razón, pero sinceramente es que paso...".

Lucía Sánchez, a Álvaro Boix: "Claudia dice que no está contigo porque no quiso"

Lucía Sánchez explica a sus compañeros que "a mí Claudia me cae muy bien", aunque después cuenta que hay algo que no le cuadra de ella: "Es que luego me ha dicho: 'Tía, lo he visto como unas 30 veces igual...". La invitada no había entendido muy bien este comentario.

Álvaro Boix no se muerde la lengua y contesta: "Unas 30 veces igual, no. Ella se pensaba que yo iba a ir detrás de ella después de 'La isla de las tentaciones' y lo que pasó fue...". Otra vez igual, Lucía le corta y suelta el bombazo: "Pues ella dice que sí, que ella no está contigo porque ella no ha querido".

Esta última frase hace estallar a Álvaro, que empieza a desvelar cosas del pasado: "Pero estamos tontos o qué, 'que si no ha querido'. ¡Pero si se fue con el Javi ese! Y dije '¿Si?, pues me voy a mi casa a disfrutar".

Álvaro confiesa que "no me gustaba" Claudia: "Me di cuenta que no le iba a dar lo que ella quería"

Lucía Sánchez le reprocha el comentario que ha dicho durante la gala sobre Claudia Martínez: "Has dicho que no te gustaba, eso está feo. Porque si te lias con una persona que no te gusta, ¿qué nombre tiene eso?".

Álvaro se encoge de hombros y contesta por qué se lio con Claudia en 'La isla de las tentaciones': "Yo tenía que hacerlo. De hecho, me convenía hacerlo. Después me di cuenta 'qué coño hago' y ya no podía parar". Lucía no da crédito a lo que está diciendo el concursante: "No entiendo, no por ella, pero si tú dices eso, pierdes credibilidad porque entonces...".