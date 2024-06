El reencuentro más apasionado de Julen de la Guerra y Jenni: ¡lo dan todo en su primera noche!

Julen de la Guerra recibió una visita que no se esperaba en 'Los vecinos de la casa de al lado'. El concursante estaba tan tranquilo en el Trastero, junto a Omar, hasta que vio entrar por la puerta a Jenni ... ¡una chica que fue su pretendienta en 'Mujeres y hombres y viceversa'!

Luego ella consiguió ponerse delante de él, cara a cara, pero Julen decide no besarla... aunque esto no duró mucho. A los segundo él le da un pico y ella se ríe diciéndole que quiere algo más que eso. Entonces, no lo dudan y ambos empiezan a comerse la boca, desatando la pasión que llevaban años guardada.