Julen se sincera y deja boquiabiertos a sus compañeros: ''Mi madre me tuvo con 14 años''

En esta ocasión, Julen, que se encontraba desayunando junto a Mayka y Omar, se ha sincerado después de que el ex de Anabel Pantoja le preguntase sobre la edad de su madre: ''Mi madre tiene ahora mismo...no sé si 39 o 40. Mi madre me saca a mi 13 años''.

''Con 14 años es muy fuerte'', coincidían Omar y Mayka . ''Lo bueno es que tus padres no se han separado nunca'', continuaba ella y Julen revelaba que su embarazo no fue ''de penalti'': ''Pero que a mí me buscaron''.

''Yo siempre se lo decía 'anda, penaltis' y mi madre me lo dijo, no tiene por qué mentirme me dijo que me buscaron. Porque era la única manera de que pudiesen estar juntos porque mi padre se venia a Madrid'', explicaba Julen sobre el embarazo.