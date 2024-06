Omar Sánchez recuerda su ruptura con Anabel Pantoja y confiesa si se arrepiente o no de la boda: "No me habría casado"

Es de sobra conocida la relación que mantuvo Omar Sánchez con Anabel Pantoja . Una relación de la que ya ha hablado varias veces Omar desde que entró a los 'pisitos', señalando en más de una ocasión que la separación supuso para él un palo tremendo. Pues bien, durante la gala del exclusivo reality de mitele PLUS , Omar ha vuelto a acordarse de Anabel Pantoja de nuevo, esta vez confesando si se arrepiente o no de la boda y recordando de nuevo la ruptura que tuvo con la colaboradora.

En cuanto a la de Marina, subrayaba que "fue también pública, pero totalmente diferente". Y destacaba que habían sido diferentes, sobre todo, por la boda con Anabel Pantoja: "No me arrepiento de nada en la vida. Son aprendizajes que he vivido. En ese momento, si hubiera sabido lo que sentía, no me habría casado como he dicho en otras ocasiones".