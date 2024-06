Pilar Llori, ilusionadísima con Julen Muñoz: "Tengo muchas ganas de verlo fuera"

Julen Muñoz y Pilar Llori siguen acercando posturas en el plató de 'Los vecinos de la casa de al lado'

La pulla de Pilar Llori a Julen Muñoz: "Creo que te tienes que quitar el collar un poco"

Pilar Llori y Julen Muñoz han tenido diversos acercamientos dentro de los 'pisitos' de 'Los vecinos de la casa de al lado'. La conexión es total, si no fuera porque el concursante madrileño tenía novia hasta hace poco y eso hace que no se hayan todavía dado un beso. No obstante, en más de una ocasión, Julen desde la casa le ha mandado un mensaje cariñoso a Pilar. Durante la gala del exclusivo reality de mitele PLUS, Pilar Llori no ha escondido las ganas que tiene de que Julen y ella se vean fuera y se conozcan de verdad.

Todo venía con un Julen señalando que lo que piensa lo dice: "A algunos les he podido hacer daño. Es mi defecto o mi virtud. No me sale darle un beso. Si estoy con ella igual sí, pero con las situaciones que he vivido... quería sentirme bien y ya está, y abrazarla". Es en ese momento cuando Pilar apuntaba que tiene muchas ganas de verle fuera.

En cuanto al beso que todavía no se han dado, Pilar subrayaba lo siguiente: "El día que se de va a ser maravilloso". Lo que está claro es que Julen Muñoz ha mejorado con respecto a los anteriores días, puesto que no estaba muy bien después de lo que pasó con su exnovia. No obstante, ha confesado en la casa que todavía la sigue queriendo y que es por eso por lo que todavía se muestra reticente con Pilar Llori.