Marieta fantasea sobre cómo será la boda entre Álex y Gabriella : "Me parece una fantasía"

Álex Girona le pidió matrimonio a Gabriella en directo en el anterior programa . El ex de Marieta hincaba rodilla en plató para pedir a Gabriella que pasase el resto de su vida con él. Una reacción que sorprendió a más de uno. En el centro del plató, el concursante de 'Los vecinos de la casa de al lado' comenzaba su declaración: "Te quiero dar las gracias por formar parte de mi vida. Gracias por sacar lo mejor de mí en cada momento. Siempre te he dicho que tienes unos ojos que con tu mirada lo dices todo", argumentaba el ex concursante de LIDLT.

"No me voy a cansar de pedirte perdón por todo lo que te he hecho", señalaba Álex, refiriéndose a las infidelidades que han salido sobre él. "Ya que nos hemos conocido en televisión, hemos roto en televisión y hemos vuelto en televisión, solo me falta una cosa por hacer en televisión. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Y quería preguntarte: ¿Gabriella, quieres pasar el resto de tu vida conmigo?". Tras esta pregunta, Gabriella no lo dudaba y le abrazaba muy emocionada.