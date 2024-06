Pilar Llori manda un mensaje a todos los que dudan de sus sentimientos hacia Julen Muñoz

La historia de Pilar Llori y Julen Muñoz no para de sorprendernos semana tras semanas . Los concursantes congeniaron muy bien durante su estancia en los apartamentos, tanto que Julen se ha planteado dejar a su actual pareja debido a las dudas que le han podido surgir de si realmente está enamorado o no de ella.

Julen, se rompía en plató hace un días explicando que no quería empezar un capítulo sin antes cerrar otro. "Yo estoy conectando con esta chica (Pilar), pero, a pesar de todo, solo por el hecho de tener dudas ya me parece una falta de respeto”.

“Yo sé que es una falta de respeto, pero en todo momento he sido yo y no he pasado los límites… ¡no los he pasado! Y si yo tengo que cortar esto lo corto por el cariño y por el pedazo de mujerón que es, no por el hecho de que y haya hecho nada malo. El que yo tenga dudas de si estoy enamorado, ella eso no se lo merece”, explicaba hace unos días Julen.