Mayka critica duramente el beso de Pilar y Julen Muñoz: ''Lleva diciendo desde el primer día que no lo iba a hacer''

Tras lo ocurrido, durante la cena, los concursantes de los apartamentos Sol y Sombra no podían evitar comentar y dar sus respectivas opiniones sobre el polémico beso entre Pilar y Julen, un beso que no ha provocado muy buenas reacciones entre sus compañeros de reality.

Álvaro Boix le lanzaba una pregunta a Julen de la Guerra: ''¿Tú crees que el beso se lo ha dado por presión?'' y su compañero le respondía: ''Yo creo que Julen no''. ''Le ha dado el beso porque ha dicho a tomar por c***. También pienso que la presión...'', opinaba Álvaro.

''Tienes que seguir tu discurso, el que siempre has estado utilizando, el mismo que lleva diciendo desde el primer día. Diciendo no, aquí no lo voy a hacer porque soy un caballero, hasta que no salga fuera y deje a la persona y hable con ella no voy a dar el paso, entonces hubiera dicho yo 'chapó', pero se ha contradicho'', criticaba la concursante.