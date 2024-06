Bea Retamal, incómoda con el acercamiento de Omar en el juego de la botella: "Anabel es mi amiga"

En varias ocasiones, los compañeros le han indicado a Omar que debía besar o morder a Bea, algo que ha aceptado como parte del juego. Pero ella no se ha mostrado nada cómoda porque, según confiesa, es amiga de Anabel Pantoja y no quiere líos. Así lo ha manifestado en más de una ocasión:

"Dejadme de problemas ya tío... su ex es mi amiga, tía", se queja la inquilina. "Un lamentón no, no tía... todo el rato puteando. Al final pillo yo...". Cuando Omar se acerca ella se aparta, visiblemente incómoda por el acercamiento del canario, que horas antes había sido testigo del tremendo zasca que le enviaba Anabel Pantoja desde el plató de 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie'.