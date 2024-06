Omar Sánchez ve el vídeo con el zasca de Anabel Pantoja hacia él

El ex de Anabel Pantoja le manda un mensaje desde el vecindario

Hace unos días (el martes por la noche, concretamente), Anabel Pantoja lanzó un tremendo zasca a Omar Sánchez (no hizo falta que lo nombrara) durante la gala en directo de 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie'. La sobrina de Isabel Pantoja venía reaccionando a las bonitas palabras que Bosco le dedica a Adara en el reality de supervivencia y echó en falta que no todos los ex fuese como él: "Más de una de las que estamos aquí querríamos un ex como Bosco", fueron sus comentadas palabras.

A pesar de no dar nombres, Jorge Javier Vázquez pilla al vuelo esta apreciación por parte de la colaboradora y nombra a Omar 'El Negro', algo con lo que Anabel responde con una risa y con un gesto con el brazo que viene a decir "zasca" y añadir que los ex deberían ser respetuosos con sus exparejas. Quizás, a "la sobrinísima" no le ha sentado nada bien el hecho de que Omar hablase de ella y de su embarazo en '¡De viernes!' hace unas semanas.

La reacción de Omar al zasca de Anabel

Este momentazo ha llegado al vecindario de 'Los vecinos de la casa de al lado' (el reality exclusivo de mitele PLUS) y Omar ha podido ver el vídeo en el que Anabel suelta ese zasca hacia él. Esta ha sido la reacción del participante: "Sinceramente, esta persona, ahora mismo, me da igual. He hablado de mi pasado aquí porque me han preguntado los compañeros. Dice que le da igual cómo esté, que se la sudo, vamos..."