Mayka Rivera sentencia el "juego sucio" de algunos compañeros para llegar a la final: "No tengo necesidad de pisar a nadie..."

Mientras pasaban la tarde, Mayka, Omar Sánchez y Álvaro Boix estaban sentados en el sofá alucinando con la actitutd tan "calculadora" de algunos de sus compañeros. De hecho, Mayka Rivera reflexiona sobre su estrategia y sentencia: "Yo no tengo necesidad de pisar a nadie para ganar, no lo he hecho nunca ".

Todos le dan la razón a su compañera y Mayka Rivera se va encendiendo cada vez más por actitudes que está percibiendo en los apartamentos: "Mira, a mí no me gusta ese juego sucio, esa calculación, esa cosa...". Tras esto, sentencia la concursante: "No voy a ser calculadora, ¡no lo voy a hacer porque no me sale, no me nace!".