Tras ser dejado en plató y criticado por todos los colaboradores de la gala , Álex Girona no podía esconder su enfado: "¡ Qué asco, qué put* asco!". El concursante andaba de un lado a otro y decía indignado: "Es que me parece surrealista, que lo entiendo y la entiendo a ella, que se te puede ir la olla y pensar lo que quieras, ¡pero tía!" . Después, añade: "Si ella estuviese fuera, pensaría que me la iba a hacer hoy mismo, despues de lo que he visto... pero a mí esto no me renta , no me renta. Ya está".

"No me apetece estar así, ¡no me apetece! Cuando me enfado me dura mucho que se me pase, pero me toca las narices que me haga ese gesto - recrea el movimiento con las manos-, que igual para ella no es nada, pero que me haga así... pues me acaba de romper entero. ¡Joder, que quedan tres semanas!", se desahoga Álex Girona ante la mirada de sus compañeros.