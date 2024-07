Los vecinos toman una importante decisión y apuntan directamente a Bea Retamal: "Quiero darle la oportunidad"

Los concursantes de 'Los vecinos de la casa de al lado ', incluidos los repescados Gabriela y Julen Muñoz , han tenido que tomar una importante decisión que influirá en su convivencia, la que puedes ver las 24 horas en mitele PLUS .

Todos tenían que votar para elegir un nuevo presidente de comunidad de vecinos. Mayka daba su punto a Retamal y sus motivos: "Creo que lo va a hacer muy con todos, es muy lógica a la hora de la compra y en sus pensamientos". "He votado a Julen porque creo que a la hora de repartir y pensar en todos también eres muy justo", decía Bea Retamal.

Julen de la Guerra elegía a Mayka porque le gustó como lo hizo en su anterior vez en este cargo. "Voy a votar a Bea, no sé cómo están las cosas aquí desde que he vuelto y quiero darle la oportunidad", entonaba Gabriella.

Julen Muñoz, al darse cuenta de que con lo que había escrito en la pizarra se daba un empate, decidía cambiar de voto: "Yo he votado a Julen de la Guerra, pero hay empate, así que lo siento, creo que lo has hecho muy bien, pero Bea me está pareciendo muy justa y quiero que sea presidenta". Dándole así la oportunidad de estrenarse como presidenta de la comunidad de 'Los vecinos de la casa de al lado', lo que mostraba que le hacía mucha ilusión.