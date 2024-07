Gabriella estalla al hablar de las tres infidelidades de Álex Girona: "No se lo voy a permitir más"

Gabriella regresa a 'Los vecinos de la casa de al lado' con más fuerza que nunca. La participante no pasó por alto el "tonteo de Álex con Nuria" en la pasada fiesta del viernes, por lo que acudió a la gala y delante de toda España zanjó su relación... ¡apenas unos días después de su boda!

La cara de todos los presentes en plató lo decía todo, salieron unos mensajes de Álex Girona con Nuria mientras estaba con Gabriella y ahora, una vez dentro, Bea Retamal y Julen intentan saber el motivo de esta profunda crisis. Gabriella les confiesa que no puede más y qué es lo que le diría: "Le preguntaría si ve las cosas como las veo yo, ¿te ha merecido la pena romper esta relación por un guarreo de una noche?".

Gabriella siguió criticando la actitud de Álex y Bea Retamal dio la cara por su compañero: "Él siente que no lo ha hecho tan mal, así que lo tenéis que hablar una vez estéis relajados... y que sí, tía, que él te quiere, te lo juro". Una opinión que también comparte Julen y hacen entender a Gabriella que se está equivocando con su decisón.

Gabriella estalla contra Áex y desvela sus tres infidelidades

Gabriella empieza explicando que ya no confía en su chico y siente que esta relación no va a ningún lado: "Sé que si salgo de fiesta con mis colegas, pasan una foto por tocarme a mí las narices... luego no te la voy a poder explicar con claridad". Para ella, la confianza es fundamental en la relación y cree que "hasta que se vuelva a generar esa confianza... es que es muy necesario para mí. Necesito bastantes más explicaciones para que estemos bien".

La concursante desvela emocionada cómo era su relación: "Cuando empecé con Álex, él me decía 'me voy por ahí' y yo 'vale, pásatelo bien'. Yo me iba, le contaba que estaba con mis amigos, con mis amigas, nos llamábamos... al principio decía 'estoy flipando con la relación que tengo, de decir me puedo ir a dónde me dé la gana".

Sin embargo, tras la pregunta de Bea, Gabriella explica: "Pero, ¿cómo se mantiene eso cuando empiezas una guerra y me pones los cuernos una y otra vez? Él fue primero y me los ha puesto tres veces". Además, añade: "Me los puso una vez y le perdoné. Dije 'bueno, un error lo tiene cualquiera, puede que al salir del reality, la gente y tal, le perdono...". Bea Retamal le para y sentencia: "En ese momento te tenías que haber ido".

Gabriella continúa contando que "me vuelvo a enterar de otra infidelidad, él me dice que no, que no y que no. Le doy más detalles y que no, que no hay fotos ni nada. Entra aquí y al final sale que sí. Luego, estando yendo a un bolo, me aparece otra chica más... ¡pero tío!". Mientras decía esto, ella miraba fíjamente a Julen y éste no sabía dónde meterse.