Después de que la relación de Álex Girona y Gabriella saltase por los aires este lunes en la gala de ‘Los vecinos de la casa de al lado’, reality que puedes seguir las 24 horas en exclusiva en mitele PLUS , Nuria Martínez visitaba el plató del programa para saldar cuenta con la ya expareja.

“Yo sinceramente pensaba que no, pero visto desde fuera, yo la entendiendo a ella y, la verdad es que sí… Y también te digo, si yo hubiese visto el gesto del dedo es no hubieras dormido, al lado de mí no, ni a dos metros”, decía Álex visiblemente arrepentido y sacando la cara por Gabriella.