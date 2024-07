Álvaro Boix habla como nunca sobre Rosario Cerdán y lo que ocurrió en la isla: "Claro que pensaba en volver con ella"

Álvaro Boix explica que al principio de la relación hubo algunas infidelidades por ambas partes: " Ella se lió con uno y al día siguiente me lie yo . Ninguno de los dos lo sabíamos, así que los dos tenemos culpa" . Al escuchar toda la historia, Álex Girona no puede callarse: "¡Pero si se hizo un trío!". Omar alucina: "¿En serio? Madre mía, me meten aquí dentro y me quedo sorprendido... tú fuiste a darlo todo".

El aludido explica que "no busqué ese trío en ningún momento" y además añade que "no me arrepiento de haber hecho lo que hice en la isla, aunque sí lo habría hecho de otra manera".Además, confiesa que después del 'reencuentro' con Rosario se acostaron juntos y "claro que pensaba en volver con ella, sino no me lio".