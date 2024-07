Julen recrea con Makoke en plató cómo fue la noche de pasión con Bea Retamal en un baño

Con la entrada de Bea Retamal en ‘Los vecinos de la casa de al lado’, reality que puedes seguir las 24 horas en mitele PLUS , conocimos la relación que en un pasado tuvo con Julen de la Guerra .

La pareja se ha mostrado de lo más cercana y no han faltado las caricias, lo mimos y hasta los besos dentro del vecindario. Aunque también ha habido tiempo para las discusiones y enfados.

Bea y Julen no se han cortado y comentaban con los compañeros cómo había sido su encuentro sexual dentro de un baño . Tras repasar las imágenes y como no había quedado del todo claro, Julen quiso explicarlo y recrearlo en el plató durante la gala.

“¡Que me muero de la vergüenza! Ya me ha quedado claro…”, decía Makoke que acabó por el suelo del plató. “Que levante la mano quien no lo haya hecho nunca en un baño”, continuaba la colaboradora a lo que Suso respondía con una broma: “Lo que pasa es que cuando tú y yo nos metíamos en un baño, los retretes eran más altos, creo”.