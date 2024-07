La conversación más sincera de Gabriella y Álex sobre su relación: "Voy a elegirte siempre a ti"

La tensión se palpa entre ambos, aunque no pueden negar que quieren estar cerca el uno del otro. "Lo que dijiste lo respeto, si quieres hacer tu concurso y yo el mío ", decía Álex, como también que él tiene claro que quiere estar con ella: "Yo ya te dejé claro lo que quiero" . Aunque parece que esto no le vale ya a Gabriella: "Es que decirlo y no hacerlo es como... llega a un punto en el que me tengo que morder la lengua. No puedes decir quiero esto y luego no desmotrarlo".

Gabriella le dejaba claro que a ella le duele igual que él tonteara con ella aunque no haya pasado nada: "Si tú estás fuera y ves eso... te estás aguantando, pero te quieres acostar con ella y para mí eso también es joderla". Aunque Álex negaba completamente esto: "No lo hago porque estoy contigo porque te quiero y quiero estar contigo". Aunque esto no le convencía a ella: "Tiene que ser que no salga de tí mismo". Y este, aseguraba que "va a elegirla a ella siempre". Pero Gabriella le pedía que hubiera parado antes y este se explicaba: "En el momento no sentía que te estuviera haciendo tanto daño, no lo he hecho con ese fin".