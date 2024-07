Bea sufre una impresionante caída y se enfada con Álvaro: ''¿Eres tonto o qué?''

Bea Retamal estaba tratando de subirse a la pierna de Álvaro y él explicaba que no había peligro: ''No va a pasar nada, seguro'', mientras Bea le replicaba: ''Me da miedo'' , acto seguido lo ha intentado, pero al estar subida, Álvaro ha soltado la mano de Bea y ella ha sufrido una fuerte caída desde arriba hasta el suelo.

''¿Eres tonto o qué?, le reprochaba Bea a Álvaro desde el suelo. ''Yo no te voy a soltar, y me suelta, no entiendo, no entiendo la broma, la verdad'', le gritaba Bea muy enfadada, mientras Álvaro le pedía perdón por haberla soltado.