Los colaboradores sobre el tonteo de Álex con Nuria: "Si fuera mi novio no habría segunda oportunidad"

"Creo que te has pasado de la raya”, decía Gabriella en plató a Álex. Después de ver las imágenes Gabriella se levantaba y le entregaba las alianzas Álex: “La alianza de la boda la tiré el día que vi las imágenes en directo, me dio ansiedad y la tiré. Ahora le he dado los dos anillos que teníamos”, explicó.

“No tengo nada más que hablar con él… no tengo que pedir respeto, no tengo que pedir que me de mi lugar, ni tengo que pedirle que no me haga sentir ansiedad fuera… no se lo tengo que pedir, me lo tiene que dar, y yo ya no lo quiero. Para mí nuestra relación ha terminado”, zanjó.