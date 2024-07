El impactante cambio de look de Bea Retamal: ¡descubre su rompedor nuevo aspecto!

'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes seguir las 24 horas en mitele PLUS , ha vivido un cambio de look total, los concursantes han decidido comenzar el lunes poniéndose muy guapos y sorprendiendo con sus nuevos aspectos.

La valenciana, con esta transformación, ha querido dar carpetazo a algunos episodios desagradables que ha vivido durante el fin de semana en el concurso. Y es que la ganadora de 'Gran Hermano 17', comenzó el sábado con una ruptura repentina con Julen de la Guerra, con el que ha tenido varios encuentros íntimos. El concursante le reprochaba a su pareja que no se sentía respetado: "Tú no respetas porque ves a una persona que quiere dormir y te la suda" y Bea bromeaba y contestaba: "Sí, es que soy malísima".

La explosión del concursante contra Bea Retamal no terminaba ahí y es que estaba muy cabreado con ella: "Me vacilas todo el día y ya está. Déjame en paz. A partir de ahora, no me busques. Tú por tu lado y yo por el mío".