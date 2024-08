Makoke: "Estoy muy enamorada pero no vivimos juntos"

El amor ha tocado otra vez las puertas del corazón de Makoke y no tiene problema en gritarlo "a los cuatro vientos". Felizmente enamorada y en uno de sus mejores momentos de su vida, la figura televisiva nos cuenta sobre su vida en pareja actual y pese a que muchos aspectos de su pareja aún esta bajo el halo del misterio, lo cierto es que poco a poco a través de sus redes nos lo ha ido enseñando.

Vacaciones en la playa, paseos por Madrid, son algunas de las románticas postales que la modelo colecciona con su nuevo amor, Gonzalo, con quien comparte la vida, pero en hogares separados . "Estoy muy enamorada pero no vivimos juntos", confesó la modelo quien actualmente vive con su hijo, Javier Tudela y sus dos nietos. La colaboradora ha tenido dos hijos de dos matrimonios diferentes, ya que Javier es hijo de Javier Tudela, y Anita Matamoros, es hija de Kiko Matamoros.

Por el otro lado, lo que sabemos de la nueva ilusión de Makoke es que es una persona alejada de la fama, y es director general de una empresa publicitaria digital. Es apuesto, sonriente y un gran compañero de vida con quien se conoció hace más de un año en la fiesta de una amiga de la ex azafata de 'Telecupón'.

"No me gusta que me llamen abuela", es la frase con la que comienza esta entrevista exclusiva con Makoke. La colaboradora ha hablado sobre las etiquetas, el hate que recibe en redes sociales bajo su rol de abuela y cómo ha logrado sortearlo. Además, nos cuenta sobre su relación con su hijo, su nuera y sus nietos con quienes vive a diario...¡Dale Play!