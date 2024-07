La declaración de Julen Muñoz a Mayka que casi termina en bronca: "Eres una persona muy sincera..."

Mayka no pudía contener la risa y Julen resoplaba mientras se llevaba los brazos a la cabeza. Tras esto, Julen gira su silla, se pone frente a su compañera y se sincera: "Decirte que eres una persona muy respetuosa, que siempre dice lo que dice lo que piensa, mediante bromas o cosas sinceras, pero siempre dices lo que piensas".

Sin embargo, a partir de aquí, hay un giro de guion y Julen empieza a lanzar dardos a través de comentarios con mucha ironía: "Eres una chica que a la hora de hablar o discutir siempre mantiene el tono de voz adecuado. Eres una persona que discute muy poco...". Mayka, sabiendo que quería decir todo lo contrario, le responde: "Yo me defiendo , por supuesto".

Tras esto, Julen continúa con su juego: "Cuando te levantas, hacía tiempo que no conocía a alguien tan agradable y que tuviera una mentalidad tan posiitiva por las mañanas". Mayka, que cada vez se ponía más seria, le apunta por debajo: "Yo por lo menos me levanto, no como otros".