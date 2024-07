Marieta opina sobre la reconciliación de Gabriella y Álex: "Es ridículo"

Álex y Gabriella tuvieron una fuerte discusión a los pocos días de su boda en directo . La pareja de 'Los vecinos de la casa de al lado' ha vivido durante estos meses muchas idas y venidas y, aunque después de su 'boda' todo parecía ir por buen cauce, lo cierto es que no parece que haya sido así del todo.

Por su parte, Álex se justificaba en plató: “Yo sinceramente pensaba que no, pero visto desde fuera, yo la entendiendo a ella y, la verdad es que sí… Y también te digo, si yo hubiese visto el gesto del dedo es no hubieras dormido, al lado de mí no, ni a dos metros”, decía Álex arrepentido.