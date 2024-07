Todos estallan contra Mayka y la señalan como la más conflictiva del vecindario: "Mete cizaña, va atacando"

Los concursantes del vecindario han estado viendo el chat vecinal en la pantalla de televisión del apartamento Sol. Los vecinos han podido ver los comentarios que les ha enviado la audiencia y una de las preguntas ha sido directamente para que todos hablasen de lo que piensan de Mayka Rivera y su concurso.

"¿Quién pensáis que es/la más conflictivo/a en el vecindario y por qué?", ha leído Gabriella con atentamente. Esa pregunta no ha sido buena idea, ya que los concursantes se han revolucionado y han estallado todos contra Mayka, ya que todos han estado de acuerdo en que es la vecina que más ha discutido en el reality.

En primer lugar, Gabriella ha dado su opinión sobre la elección de Mayka como la más conflictiva y ha cargado contra ella: "Le gusta meter cizaña todo el rato y chinchar. Suelta sus bromas y luego no pasa nada. Va atacando y luego cuando se lo devuelven y se le dice las cosas a la cara, entra en un bucle y se agobia".

"Esa eres tú, te has definido tú", le ha contestado Mayka negando con la cabeza. Por otro lado, Bea Retamal también ha indicado que Mayka es la que más discute: "Pienso que la que más conflictos está teniendo en el vecindario sí que es Mayka, pero a base de las situaciones que se están formando. Quizás tiene conflictos aquí dependiendo de las personas que haya".

Mayka se ha querido defender de los ataques de sus compañeras: "He tenido muchos conflictos, lo reconozco. No me voy a callar cosas que me parecen injustas. No me gusta discutir por discutir, de hecho con Bea he discutido por algunas cosas de convivencia y siempre que he tenido que ir a pedirle perdón se lo he pedido".

Gabriella ha escuchado todo el rato a Mayka con cara de incredulidad. La vecina ha seguido defendiéndose y ha explicado que no se va a callar ante las injusticias: "Si son cosas que me duelen y me tocan con cosas de fuera, que van con mis sentimientos y que no veo justas, las voy a decir. Cosas con Julen por la limpieza, las voy a decir. Si eso es ser conflictiva, pues lo que no voy a hacer es agachar la cabeza a que todos me estén atacando".

Tras las palabras de Mayka, Gabriella le ha insistido en que a ella nadie le ataca. Mayka ha estallado contra ella y ha manifestado que siempre han sido rivales: "Cuando te fuiste me dijiste que mi concurso era una m..., me has atacado en muchas ocasiones y parece que no te acuerdas. Tienes memoria de pez".

Gabriella le ha respondido muy enfadada: "Te encanta poner palabras que yo no uso". Mayka le ha recordado todo lo malo que dijo de ella cuando salió expulsada del reality. Tras esto, Mayka le ha soltado una pulla a Gabriella para intentar zanjar la discusión: "Tú estás en la calle y yo sigo dentro".

Gabriella y Mayka no se soportan en el vecindario

La rivalidad entre Gabriella y Mayka viene de lejos, ya que ambas se han estado enfrentando durante todos estos días en el vecindario. Mayka ha comentado que está harta de la trama de Álex y Gabriella y los continuos bandazos que están haciendo en el reality.

Las dos han discutido acaloradamente y Mayka ha dejado claro que le da pereza la relación de ambos. En mitad de la discusión, Álex Girona ha parado los pies a Mayka y le ha pedido que no le falte el respeto.

