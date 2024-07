Marieta niega haberse acostado con Álvaro Boix: "Hizo mucho daño a una persona y a mí me dolió"

" Quiero que te quites eso de la cabeza porque yo no te puse los cuernos con él ", le dice mirándolo a los ojos. Tras esto, Marieta recuerda sobre el momento de la presunta infidelidad: "Todo lo que te han contado no es verdad. Me mataba a trabajar y el rato que tenía libre lo tenía contigo ".

Mientras hablaban de presuntas infidelidades de ambos, Marieta dice en tono muy serio: "Y una cosa, yo nunca me he acostado con Álvaro Boix... es que tus amigotes van diciendo lo contrario ". Al contar esto, Álex Girona se queda helado y contesta: "Mis amigos, ¿quiénes?". A lo que ella contesta con una mirada que lo decía todo: "Pues tus amigos... ya hablaremos fuera".

"Pero dicen en general que me acosté una noche con él y no es así", matiza Marieta a su ex. Álex Girona le deja claro que no sabía nada de esto y niega que ella haya tenido algo con Álvaro Boix. Marieta, dándole las gracias, comenta: "Está bien que digas que no porque en su día hizo daño a una persona y a mí me dolió".