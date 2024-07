La broma de Gabriella a Julen de la Guerra y Mayka: "Es todo una simulación"

"Aquí tenemos a Gabriella, la que dice que nada ha existido, a lo mejor vivimos en una p*ta simulación, a lo mejor no estamos aquí, no lo sé, ya me estoy preocupando", comentaba el que fuera novio de Violeta Mangriñán, haciendo reír así a la exconcursante de 'GH DÚO' al recordar esta broma que les ha gastado la murciana, que al escuchar a su compañero apostillaba: "Sois todos producto de mi imaginación, no existís, solamente os veo yo y el día de mañana os vais a despertar todos y yo os contaré esta movida a todos".