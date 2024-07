Bea confiesa que habló con una tarotista y revela lo que le contó: ''Me entró una ansiedad cuando me lo dijo''

Bea Retamal le cuenta a Gabriella su experiencia con una tarotista

La concursante revela todo lo que le descubrió ese día

Bea Retamal ha dedicado un ratito de su tarde en 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes seguir las 24 horas en mitele PLUS, ha hablar con Gabriella y se ha abierto con ella, tanto que le ha confesado que en una ocasión fue a que una tarotista le hiciese una tirada de cartas.

''Me dijo que iba a tener cosas esporádicas hasta julio, que eso es verdad, he tenido dos o tres cosas esporádicas con la misma persona, pero que no iba a florecer, así está la cosa, muerta'', comienza revelando a concursante que en estos momentos está en un tira y afloja con Julen.

''Y que en julio iba a conocer a alguien que no iba a poder evitar y que en agosto me iba a ir de viaje y yo le dije ' ¿hasta agosto no voy a viajar? pues vaya mierda'. Estaba en enero, me entró una ansiedad cuando me dijo eso y si que es verdad que por unas cosas u otras no he podido y he mirado hasta los billetes y en el último momento no he podido'', le desvela a Gabriella.

Bea, muy emocionada, continúa contando su experiencia: ''Que me iba a ir lejos, un viaje muy lejos. Y nada que la economía me iba a mejorar porque estaba hecha mierda y que iba a practicar mucho baile y aquí no paramos, qué heavy. Que iba a practicar muchas cosas que me iban a conectar con mi niña interior''.

Además revela que le dijo algo que le gustó mucho: ''Que me iba a ir muy bien en algo de comunicación, algo nuevo que no tiene nada que ver con mi vida hasta ahora, nada de redes ni de tele, le dije 'quiero cantar' y me dijo prueba que te puede ir muy bien''.

