No siempre caen bien estas bromas entre los inquilinos de ' Los vecinos de la casa de al lado ' (el reality exclusivo de mitele PLUS), pues recordemos que, en alguna ocasión, algún que otro compañeros se ha quejado por los sobresaltos nocturnos provocados por Miriam. De hecho, han planeado su venganza y esto ha provocado algunos enfrentamientos .

Nada más verla, de pie e inmóvil en mitad del apartamento, Julen deja constancia de que no le hace ninguna gracia lo que está viendo: "Me cago en la p***. ¿Por qué me hacéis esto? Tengo la piel de gallina". Julen sospecha que se trata de Miriam, pero eso no le hace pasar menos miedo.