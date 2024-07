Lucía Sánchez hace estallar el vecindario con su visita: ''Tú tiras la piedra y escondes la mano''

Lucía Sánchez ha vuelto de visita a 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes seguir las 24 horas en mitele PLUS , con ganas de guerra. La exconcursante tiene muchas ganas de hablar y no hay quien la pare, suelta una bomba tras otra.

Una de las cosas que ha hecho nada más llegar ha sido aconsejar a su amiga Mayka: ''No hagas caso de lo que te digan, la gente está reventada. No soy la presidenta de España, yo puedo dar mi opinión de lo que puedo hacer, pero no voy con carteles por la calle ni hago alegatos en Instagram''.