Bea Retamal y Julen de la Guerra hablan de ser padres ¿juntos?: "Vas a ser un buen papi"

No hay duda de que la convivencia y la relación entre Bea Retamal y Julen de la Guerra en ' Los vecinos de la casa de al lado ' (el reality exclusivo de mitele PLUS) está cargada de altibajos . Su relación es un vaivén de buenos y malos momentos y, si hace unas horas les veíamos de morros , llegada la noche están de buen humor... ¡E incluso de ser padres! Pero... ¡un momento! ¿Ser padres juntos?

Pero Bea tiene más buenas palabras para Julen con respecto a su futura paternidad: "Serías el típico padre meloso que no le deja el niño a nadie. 'No lo despiertes, no lo toques, no lo cojas...". Julen quiere bromear al respecto y se imagina cómo sería su relación con su hijo: "Mi hijo, te he comprado la play, pero es para mí, jódete".