Marieta aconseja a Gabriella sobre Álex y aclara si sería su amiga

Fue hace pocos días que Gabriella habló sorbe Marieta en Los vecinos de la casa de al lado. La concursante hizo un repaso por su historia con la de Elche y la enemistad que las unía pero ha expresado que "ha sido muy buena con ella" y le cae bien, algo que ha sorprendido mucho a los espectadores. "Yo con Marieta tuve muchas diferencias pero, a día de hoy, sin más. No sé por qué, pero le he cogido como cariño a la personalidad que tiene ella , que no tengo ningún tipo de rencor hacia ella. Además, conmigo se ha portado súper bien", le confesó a Bea en una conversación en uno de los pisitos.

En este plano también habló sobre su personalidad y la madurez que ha alcanzado tras consolarla por Álex y sus deslealtades. "Cuando lo estaba pasando mal con lo de Nuria y tal, Marieta me habló y yo me quedé flipando. Yo estaba con mis amigas flipando", recordó y añadió, "Uno, por mi parte yo no tengo ningún problema con esta chavala y dos, de la madurez que tiene ella teniendo la edad que tiene y de hablar las cosas conmigo y, antes que todo, ser persona y mujer". A raíz de esta charla que no pasó desapercibida para nadie, en especial para la ex pareja de Álex, Marieta envía un mensaje a Gabriella sobre su situación actual y aconseja a la joven en relación a Álex...¡Dale Play y entérate de lo que dijo!