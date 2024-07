La tremenda preocupación de Grabriella termina con un duro enfrentamiento entre Álex y Bea: “Me he llevado un chasco”

La vidente María Rosa dejó muy “rayada” a Gabriela: “Lo de que no seamos compatibles…”

Álex, sobre Bea y Gabriella: “Se han esperado a que me fuera yo para opinar mal de mí”

La vidente María Rosa visitaba los pisitos de ‘Los vecinos de la casa de al lado’, reality que puedes seguir las 24 horas en exclusiva en mitele PLUS, para charlar con los concursantes y analizar su vida personal y sentimental.

La vidente dejaba muy preocupada a Garabiella y acrecentaba la crisis en su relación con Álex. “Le estoy dando muchas vueltas a lo que me ha dicho. Lo hablé también con Bea y le dije que me dejó muy rayada, porque me pueden decir que no es el hombre de mi vida, me pueden decir mil cosas… pero lo de que no seamos compatibles, no sé…”, valoraba la concursante en plató.

“A ver, yo sé que somos compatibles por mucho que me digan que no… yo creo que soy compatible con Gabriella en todos los sentidos”, comentaba Álex quitándole hierro al asunto y antes de ver las imágenes de la ‘rayadura’ de Gabi y sus confesiones a Bea.

Tras ver el vídeo, Álex cargaba duramente contra Bea por lo que acababa de escuchar: “Sinceramente, yo con Bea me he llevado un chasco, sobre todo, porque todo esto no me lo ha dicho a mí. Se han esperado a que me fuera yo para opinar mal de mí”.