Julen, atónito ante al patinazo musical de Mayka: “A mí me gusta la mujer de Sabina”

Los vecinos han aprovechado la hora de la sobremesa para hablar de música y una vez más han vuelto a dejarnos sin palabras. Julen de la Guerra y Mayka se han mostrado muy amantes del pop rock español y nos han desvelado algunos de sus cantantes y canciones favoritas , eso sí, también nos han dejado mudos con sus no conocimientos musicales.

El que fuera tronista de ‘Mujeres y hombres’ tiene clarísimo su top tres de artistas favoritos y le ha confesado que en el número 1 está Andrés Calamaro. Julen ha flipado cuando Mayka le ha dicho que no le gustaba nada Joaquín Sabina “¿No te gusta Sabina?” y ella le ha dicho que le gustaba más su mujer “esta que se llamaba… que se murió hace poco”. El vecino ha flipado, no sabemos si ha pensado o no en quién se refería, pero ha optado por cantarse un tema de Sabina y hacer oídos sordos al comentario de Mayka.