Bea se viene arriba al conseguir adivinar quién es el autor de 'El Quijote'

Tras muchas preguntas y la inseguridad de sus vecinos, Bea ha comenzado a ponerse nerviosa porque no conseguía adivinar cuál era el personaje que le había podido tocar. Julen y Álex le han dejado claro que no era un personaje televisivo , pero Mayka le ha despistado un poco diciéndole que alguna vez si habían hablado de él.

No era actor, no era rico, no salía en la tele… Bea estaba completamente perdida y no entendía qué era para estar metido entre la gente famosa. De repente, ha soltado un “¿Soy escritor?” y Julen de la Guerra le ha respondido con un “y de los buenos”.