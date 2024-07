Bea revela los motivos por los que se rompió su amistad con Fani: ''Esa es una de muchas''

La visita de Fani al vecindario no le ha hecho nada de gracia a Bea

Mayka le pregunta a Bea sobre su distanciamiento y la concursante le da algunos motivos

La visita de Fani a la casa de 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes seguir las 24 horas en mitele PLUS, no le ha sentado nada bien a Bea debido a que pasaron de ser amigas a no dirigirse la palabra en cuestión de muy poco tiempo.

Mayka, que ha notado a Bea algo seria, se interesa por su relación con Fani y le pregunta a su compañera si ha escuchado lo que ha dicho Fani de ella y le explica que ha dicho que'' le tiene mucho cariño'', pero Bea, que no tiene ganas de hablar de Fani, solo le dice a su amiga que es ''lo mínimo'' que puede hacer.

''Eso se habla, cada una que hable fuera, yo con ella realmente no tengo nada que hablar. Cuando te hacen daño de verdad, hay gente que tiene la capacidad de que le hagan daño y olvidarse de la cosas'', le dice Mayka a Bea.

Bea, le explica que tiene la capacidad de olvidar, pero recalca que está cansada de hacerlo y le revela a Mayka algo que le hizo Fani: ''Que me lo hagan a mí aún, pero que se lo hagan a mi primo de 15 años intentando dejarle tirado en un festival, no, esa es una de tantas''.

''No quiero ni saberlo, no te puedo dar un consejo objetivo'', le dice Mayka, y Bea, enfadada, continúa: ''La obsesión es muy mala, ella ha intentado que amigas mías se separen de mi, llamarlas estando en mi casa me parece una barbaridad''.

''Que me vengas aquí y me digas '¿quieres tocarme la tripa?' la verdad es que lo último que quiero es tocarte la tripa porque no te quiero ni mirar a los ojos'', le revela Bea a Mayka, mostrándose muy dolida con la que fue su amiga durante mucho tiempo.

