La monumental bronca entre Bea Retamal y Fani Carbajo: ''No quiero dejarte mal delante de la gente''

Bea y Fani eran muy amigas hasta hace poco, pero el distanciamiento es más que evidente

Fani ha llegado de visita a 'Los vecinos de la casa de al lado' y su visita no le ha sentado nada bien a Bea

Fani Carbajo ha llegado de visita a 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes seguir las 24 horas en mitele PLUS, con ganas de guerra y ha revolucionado el vecindario con su entrada.

Una de las personas que no ha estado nada contenta con su llegada ha sido Bea Retamal porque, pese a que las dos fueron grandes amigas en el pasado, algo ocurrió entre ellas que provocó su distanciamiento desde hace algún tiempo, de hecho, Bea no fue invitada a la a fiesta de 'gender reveal' del bebé de Fani, según informó Amor Romeira.

En un momento dado, Fani ha intentado acercarse a Bea mientras ésta tomaba el sol y la cosa no es que haya ido muy bien: ''Por el respeto y el cariño que te tengo te estoy diciendo que hablemos'', le ha pedido Fani a Bea, pero ella se ha mostrado distante: ''No me mientas en la cara. No quiero hablar contigo''.

''No es por ir detrás de nadie, es porque voy a estar aquí hasta mañana y tampoco quiero que estés con cara de perro todo el día ni borde'', le explica Fani a Bea. ''Para mí ha sido una cortada de rollo que tú vengas, la verdad, no me apetece hablar contigo, tú estate tranquila, yo estoy aquí tranquila'', le echa en cara Bea a Fani.

Pero lejos de estar tranquila, Bea ha continuado con la guerra: ''Yo veo, que es lo que me revienta. No me mientas en mi cara. Sabes muy bien las cosas que haces'', y Fani se ha defendido de los ataques de la que era su amiga: ''Lo mismo te dio, yo también he visto cosas de ti que me han dolido y me han hecho dado. He vivido feos contigo''.

''No quiero dejarte mal delante de la gente, no quiero ser mala, de verdad. No me siento a gusto, tú sabes muy bien las cosas que has hecho (...) Lo que he hecho ha sido apartarte de mi vida porque no quiero personas como tú'', se dirige Bea a Fani, muy dura con ella.

