La emotiva reconciliación entre Fani Carbajo y Bea Retamal: ''¿Vas a venir a conocerla?''

Por otro lado, Bea le echa en cara que continuase su carrera musical sin ella y que hablase a sus amigas en común para que dejasen de tener relación con ella. Fani, por su parte se defiende de las acusaciones de su amiga y le comenta que su productor le aconsejó que continuase con el proyecto musical en solitario, pero que no quiso decírselo para que no se sintiera mal

Tras la intensa charla, Fani se sincera: ''Esto ha salido aquí porque tú has reaccionado al verme, porque desde que tu has entrado aquí, yo no he dicho nada en redes. A ver si ahora te vas a pensar que me he metido aquí por eso'', y le explica que se pensó mucho el ir al concurso.