Bea elige besar a Julen: “No vale un beso vacío, va a ser un beso de película”

A pocos días de abandonar la casa de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ , Bea se ha levantado con el día tonto y en lugar de arriesgar, ha elegido besar. Tenía claro que a Álvaro no podía ser y no le ha importado porque a ella a quién realmente le apetecía besar era a Julen.

Durante una de las conexiones con los espectadores, a Bea Retamal le ha tocado elegir entre besar o arriesgar, y lo ha tenido clarísimo “para lo que me queda en el convento”. La exgranhermana ha elegido besar y besar a Julen. Julen se ha quedado un poco paralizado y ha intentado hacer como que la cosa no iba con él, pero cuando ha leído en la pantalla que no valía un beso vacío y que tenía que ser un beso de película, la cosa ha cambiado.