Makoke sobre el "chico misterioso" de Bea: "Callate o di quién es, las medias tintas no me gustan"

El chico misterioso con el que estaba quedando Bea justo antes de entrar a los apartamentos es todo un enigma, pero lo que está claro es que aún ronda la cabeza de la concursante. "Me abrí en canal y conté pues eso, que me gusta de más y no quiero que me guste de más'', explicaba a sus compañeros en los apartamentos.

''La he liado aquí parda, me he rayado de más, se me ha ido la boca, pero da igual porque ya se habrá terminado el traqueteo después de esto. No voy a tener ni un hola ni un adiós'', argumentaba Bea.