Bea aclara los motivos por los que se besa con Julen dentro de la casa

Con la alegría y la sinceridad que le caracteriza, Bea Retamal ha respondido a las preguntas sentimentales que le estaba realizando sin ninguna maldad el profesor de baile. El bailarín se había perdido la gala de la noche anterior y Bea le ha aclarado que se acaba de quedar “ Me he quedado sin raca raca la matraca ".

El joven ha tenido la sensación de que había metido la pata, pero ella le ha aclarado que no era su pareja, que era alguien con el que tenía sexo y que por irse de la lengua, había cortado con ella todo tipo de relación “me daba sexo esporádico y como se me fue la boca, me ha dejado sin nada”.