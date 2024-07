Julen de la Guerra se emociona al reencontrarse con su madre y su abuela: "Soy lo que soy gracias a ellas”

“ Lo has hecho genial ”, pronunciaba su madre , Raquel, mientras los tres se fundían en un abrazo. “ Os he echado un montón de menos ”, añadía Julen , muy emocionado.

Julen de la Guerra también ha querido agradecer a ambas su apoyo incondicional: “Estoy muy feliz. Tengo a la izquierda a mi abuela, que es la persona a la que más quiero en el mundo junto con mi madre, es un ejemplo a seguir. Yo no tengo ídolos porque mis ídolos están en mi casa, que son mi padre y mi madre. Nunca me he sentido desatendido ninguna de las dos, siempre me han dado todo. Son gente humilde, trabajadora y soy lo que soy gracias a ellas”, pronunciaba emocionado.