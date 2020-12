El éxito mundial ‘Love is in the air’ llega a mitele PLUS: disfruta del preestreno exclusivo el día 2 de enero

Cada día podrás disfrutar de un nuevo capítulo en mitele PLUS

Cuenta la historia de amor de Eda y Serkan, dos jóvenes enfrentados que acaban haciendo un trato

La serie de éxito mundial ‘Love is in the air’ llega a mitele PLUS el día 2 de enero. Podrás disfrutar en exclusiva del primer capítulo y, cada día, tendrás uno nuevo. ¡Adelántate y no te pierdas nada!

Hande Erçel, la protagonista de la exitosa ‘Hayat: amor sin palabras’ vuelve a mitele PLUS con ‘Love is in the air’. La historia de amor de Eda y Serkan te llegará al corazón. Ella es una joven cuyo sueño es licenciarse en la universidad y mudarse a Italia. Él, un joven millonario que se interpondrá en el camino de Eda cuando cancele su beca de estudios. Desde ese día, Serkan será el mayor enemigo de Eda, pero un acuerdo entre los dos cambiará para siempre el rumbo de sus vidas.

Marca en el calendario el día 2 de enero. ¿Qué mejor forma de empezar el año que viendo en exclusiva ‘Love is in the air’ en mitele PLUS?