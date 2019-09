Sandri llora desconsolada tras la marcha de Vevi: "Se me va un cachito muy grande"

Vevi ha encontrado el amor en el programa de la mano de Sebastián. La joven y el de Marbella han tenido un primer encuentro lleno de magia y han decidido seguir conociéndose fuera del programa. En el pisito de solteras Sandri no ha podido evitar romper a llorar: "Se me va un cachito muy grande, me alegro por ella pero...Llega el momento y todas nos vamos, no te lo esperas. Habíamos creado un vínculo muy grande", ha explicado a Jesús Vázquez. Tras la marcha de Vevi, llega una nueva chica al pisito de solteras, Joana.